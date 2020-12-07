代理摩斯漢堡的安心(1259)不畏疫情衝擊，今年仍持續積極展店，並致力強化數位轉型升級提升服務體驗。公司加大力到布局南台灣，日前於屏科大開出全台第285家門市，並與屏科大簽屬產學合作備忘錄（MOU），共同培育專業店經理人才。

安心預期，至年底全台門市可望拓增至288～290家、淨增達13～15家，目標明年展店至310家。同時，安心亦攜手日本摩斯漢堡集團，將在屏東農業生技園區設立食品加工廠，預計投資2～3億元、2022年正式啟用，屆時可望提升提供食材的品質及規格。

因新冠肺炎疫情致使上半年營運偏弱，安心2020年前10月自結合併營收44.69億元、年減2.68％，仍創同期次高。前三季歸屬母公司稅後淨利1.22億元、年減12.63％，每股盈餘（EPS）3.81元，低於去年同期4.36元。

不過，隨著疫情趨緩帶動內需消費暢旺，安心第三季旺季業內外皆美，合併營收14.56億元、歸屬母公司稅後淨利0.7億元、每股盈餘2.19元齊創新高，主要受惠營收規模擴增、配合象徵本業獲利能力的營益率回升至近1年高點，使獲利反彈動能優於營收。

身為全台第二大速食連鎖業者，安心今年不畏疫情持續展店，4日於屏科大開出全台最南端門市，將全台總門市家數推升至285家，已較去年底275家淨增10家店。同時，公司亦與屏科大攜手合作，積極招募與培育人才，促進地方經濟發展。

安心此次與屏科大簽署產學合作備忘錄，並捐贈校方清寒學子獎助金，雙方將共同培育專業店經理人才，期許藉此培育產業人才及深化職能，協力養成優秀儲備人才，以學用接軌促進產業永續發展，打造安心安全的優質用餐環境與服務體驗。

同時，安心與東元集團旗下公司合資設立科技新創公司安惠資訊，為安心持股55％子公司，目前實收資本額2000萬元，已於11月正式營運。安心表示，將開發建置多元最符合零售餐飲業的數位數據系統，持續強化數位服務轉型。

(時報資訊)