商機多龐大，競爭就有多激烈!5G爭霸戰是美中角力一環，由此可一窺5G發展影響深遠。既然5G是未來科技業主流之一，在資產配置上也必然成為必選的配置，元大未來關鍵科技ETF(00876)10月以來指數走高，今盤中觸及發行以來新高價25.83元。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊認為，觀察享有高本益比、高股價的全球科技業龍頭，必勝公式不外乎切中市場需求的產品、全球化行銷品牌、擁關鍵技術/專利護城河、積極投入研發維持高競爭力等，因此投資人挑選5G主題ETF，建議要掌握三個要點：

首先，尋找菁英中的菁英。5G商機非僅限單一國家、單一區域，而是全球各國從上而下未來數年重要發展項目，因此從全球佈局才有機會篩選出龐大供應鏈中國際頂尖龍頭業者。

其次，掌握科技業本質。科技發展日新月異，掌握關鍵技術者往往贏家全拿，大者恆大，因此科技類股投資要點就是重視未來成長性，股票波動較大特質，追求資本利得空間，而有別於重視穩健經營、配息的產業別。

再者，關注企業研發能力。科技產業唯擁有關鍵技術、專利者才有機會吃香喝辣，坐擁高毛利，因此是腦力、資本密集的行業，重視技術與研發團隊。機構法人評估科技業時，研發費用支出絕對是重要指標，由此觀察企業是否能維持優勢。

(時報資訊)