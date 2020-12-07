台積電、聯電股價續創新高，台股早盤衝上1萬4300點大關，指數漲到投資人都改變信仰；立法院財政委員會今邀請金管會主委黃天牧備詢，面對立委賴士葆質詢關切目前當沖交易狀況，黃天牧表示，當沖交易占成交量38％，有與財政部溝通，當沖交易稅減半，明年底落日將再延長，但最後還是要由財政部做決定。

賴士葆質詢時也問，權證的稅率是否將從千分之3降為千分之1，金管會回應，財政部已準備提到立法院報告。

賴士葆表示，當沖交易比例原本只占10％，現在占交易量38％，站在政府的立場，當沖比例能增加當然高興，投資人殺來殺去(當沖)不見得賺錢，但政府的稅收是穩賺，不管投資人賺還賠，當前當沖交易稅的減半優惠「最好不要落日」。

賴士葆繼續追問，政府乾脆以後當沖交易稅直接訂減半？黃天牧表示，金管會有與財政部溝通，財政部應該會願意，但最後還是要由財政部做決定。

台股站穩「萬四」，黃天牧分析，除了外資帶動下，國內開戶數增加、資金進入也是推升台股的因素，加上台灣防疫表現亮麗，上市櫃公司獲利持續成長，台股表現不只有資金面，「絕對有基本面支撐」。

(中時 )