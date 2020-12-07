對於外界傳言費城人有意將先發投手惠勒（Zack Wheeler）交易出去的傳聞，球團主要股東米德爾頓（John Middleton）今天強烈駁斥，表示球隊在任何情況下交易惠勒，就算用貝比魯斯（Babe Ruth）來當籌碼也不換。

根據《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）報導，米德爾頓被問到關於惠勒的交易傳聞時，在電話中生氣地表示，「就算有人開價用貝比魯斯換，我也不會把他交易出去。」之後他還提到威廉斯（Ted Williams）、史密特（Mike Schmidt）等傳奇球星的名字，最後他說：「我已經下令不准討論交易他。」

歐尼告訴米德爾頓，據其他球團的高層表示，費城人面臨財務困難，因此向其他球隊表示，願意聽取陣中第2高薪球員惠勒的報價。

米德爾頓聽聞後直言說：「他們在騙你。」斷然否認費城人要把惠勒交易出去的傳聞；惠勒去年才與費城人簽下一紙5年價值1.18億美元的合約。

(中時 )