人有七情六慾，不管男女皆有性需求，科技也發展出許多能解決慾望的商品。一位正妹女網友日前在論壇分享經歷，回家時發現房間裡的女用按摩棒不見了，回神才發現爸爸擅自拿走「姐夫」，並用其按摩著手腳的痠痛處，讓她尷尬又崩潰，更在文末無奈寫下「我再買一支好了」。

一位女網友3日在論壇《Zuvio校園》阿嘶板發文，她開頭無奈寫下：「現在的按摩棒做得很不像按摩棒，這本來是件好事，但竟然變成一個困擾。」她表示，2日晚上發現爸爸竟擅自拿走她自慰用的按摩棒，來按摩自己痠痛的手和腳。

女網友心急地詢問：「你在哪找到這支？」，爸爸卻一臉平靜的回應：「妳房間啊！妳書桌看到的，最近腳有點痠，想說按一下。」女網友眼看爸爸握著平時她自慰的器具，瞬間語塞，淡淡地回了一句「爸，那這支給你吧，我再買一支好了。」

文發出後，笑翻一票網友，紛紛留言回應，「爸爸尋獲寶物，晚上媽媽開心了」、「反正是乾淨的就好」、「你爸在一個單純的年華裡誕生」、「之前看過蔬果樣的，但印象深刻的還是剝皮香蕉」、「等你爸爸覺得好用的時候，拿去公司跟他同事、朋友推薦…你就GG了」。

(中時新聞網)