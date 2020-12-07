蝦皮提供消費者三萬元先買後付款額度，立委林楚茵7日在財委會上質疑恐讓年輕人過度消費，衍生新卡債風暴，金管會主委黃天牧對此回應，蝦皮目前是第三方支付，並非金管會主管，且授信放款並非銀行專屬特許業務，但黃天牧還是表示，會向蝦皮合作銀行及經濟部了解情況。

據蝦皮網站顯示，蝦皮晚點付的合作銀行應是台新銀行，金管會可能會向台新銀了解開戶及金流等相關問題。

林楚茵指出，蝦皮推出「蝦皮晚點付」服務，提供消費者先購物15天後付費或分期低利付款等，開通即有最高3萬元的限額，這種類信用卡業務，恐控管鬆散，讓年輕人過度消費，再創造二次卡債風暴。

蝦皮晚點付是採實名認證，且要開立台新銀的虛擬帳戶，進行轉帳付款，15天後若未還款，日息0.05％（年息約18.25％）。

黃天牧對此表示，一是蝦皮目前不是金管會管轄的單位，二是放款並不是金融特許業務，即不像非金融機構收受存款，會違反銀行法、是刑責，放款或民間借貸並不是只有銀行能作。

但黃天牧也表示，會向蝦皮晚點付的合作銀行了解往來狀況，同時也會向經濟部了解，該如何監理。

(工商 )