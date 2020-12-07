隋棠今年成為《蝴蝶朵朵》計畫的種籽講師「棠棠姐姐」，利用繪本落實兒童性侵害防治觀念，昨天在IG發文點出現代人缺乏某重要觀念，導致社會陷入惡性循環，對此陳沂再度隔空砲轟：「情緒勒索社會大眾的公眾人物」。

隋棠表示許多人抱怨社會變差的同時，卻忘了檢討自己，此外提到性別教育雖然越來越進步，但實際上有些人觀念還是很傳統，並不想為此作出改變，強調若大家仍是「眼不見為淨」，不主動去告訴其他人，性別氣質本來就沒有對錯、不應該傷害他人，這個社會永遠都不會好，也勢必會陷入一種惡性循環，一番話發人省思。

陳沂臉書全文 。（圖／陳沂臉書）

對此陳沂發文砲轟，更直接Tag隋棠臉書帳號直言：「stop it 好嗎？」並強調：「這個世界害怕的不是冷漠自私，而是自以為弱勢吃乾抹淨貪得無厭的人，還有那些打著愛的旗幟，傳達錯誤觀念，情緒勒索社會大眾的公眾人物」，對於隋棠指出性別氣質沒有對錯是天生的，此想法要潛移默化會覺得理所當然，但當大聲強調「要愛要包容」，反倒讓一切變得不自然。

對此網友也紛紛留言：「她就是愛當道德魔人，管東管西的」、「真心希望她不懂就閉嘴，承認自己錯誤沒那麼難」、「不喜歡這種看起來好聽、實際一點用處都沒有的言論」。

(中時新聞網)