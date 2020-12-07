台股強勢攻堅行情，7日加權指數歷史新高紀錄再推升到14,306點，持續高檔震盪格局；但櫃買指數開高拉回翻落平盤下震盪，環球晶（6488）、中美晶（5483）、合晶（6182）等近期強勢中小型股都呈現回檔整理。群益證券本周看好四大題材類股，包含：半導體族群、面板股、被動元件股、航運股等。

群益證券分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.台灣11月IHS Markit製造業PMI為56.9，連續5個月擴張，因新出口訂單成長快速帶動廠商採購增溫，旺季期間供不應求，業者成品庫存下滑，內外需動能轉強。

2.台灣主計處的經濟預測，第3季受惠於出口表現亮眼，出口金額較預測值顯著成長，抵銷投資與民間消費走降的負面衝擊，第3季經濟成長率上修至3.92％，創2015年第2季以來最高。

3.美國11月ISM製造業指數略微下滑至57.5，仍維持擴張態勢，從細項觀察，新接訂單高於生產指數，顯示訂單能見度展望前景佳，惟就業指數呈現下降，美國近期受限於疫情增溫，防疫控管使得業主招聘員工放緩，短期勞動力市場趨緊。

4.英國、美國陸續核准國際藥廠Moderna、輝瑞（Pfizer）與BioNTech申請的緊急使用授權，提高疫苗快速問世與普及化的可能性，激勵市場信心。

(工商 )