美國現任總統川普在行將下台前夕，仍持續升高或說擴大美中科技戰能量，其中又以半導體產業為壓抑大陸發展高科技最有力武器；一般預期，即便2021民主黨拜登接掌總統大位，美中科技戰仍不會退燒，簡單的說即兩強科技爭霸，已是趨勢，這局面對台股半導體族群發展具正向，法人也持續對該族群投以關愛眼神。

據業內人士表示，源自法人、大股東及主力群等青睞有加的半導體族群，予細分可列3大類：

1.半導體：台積電、聯電、世界、環球晶、華邦、南亞科、旺宏。

2.半導體封測：日月光、力成、京元電。

3.IC設計：聯發科．瑞昱、譜瑞-KY、祥碩。

據外媒指出，美國半導體巨擘英特爾近期積極擴大徵才，從徵才的發展方向觀察，顯示未來釋單台廠晶圓代工龍頭台積電高階訂單，已是大勢所趨。

另外，源自外資的評估報告指出，英特爾未來投單台積電的高階製程，將從3奈米橫跨至6奈米；除英特爾大單將挹注台積電波段基本面正能量外，包括蘋果及超微對台積電高階製程的投單，也不落人後，甚至有搶包的現象。

因此，只要台積電大波段行情趨正面，則半導體族群在2021持續領軍台股在萬點之上攻城撂地仍可期。2021的投資主軸，法人對半導體前景的看法仍審慎樂觀。

(工商 )