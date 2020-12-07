6日清晨在桃園機場機坪上，發生非道路交通事故，一輛長榮航勤行李拖車與華航廂型車發生碰撞，華航廂型車當場翻覆。（翻攝畫面）

6日清晨在桃園機場機坪上，發生非道路交通事故，一輛長榮航勤行李拖車與華航廂型車發生碰撞，華航廂型車當場翻覆，華航駕駛頭部感到暈眩送醫，長勤駕駛則未受傷，肇事責任疑以停在機坪上空廚車阻礙視線，但最後有待責任鑑定釐清。

在6日清晨6時35分左右，桃園機場南側B8及B9停機坪內，一輛長榮航勤的行李拖車從B8往B9機坪方向直行，與另一台華航廂型車發生碰撞，華航廂型車因體型較小，無法承受拖車強大的撞擊力，整輛車當場翻覆，現在工作人員趕緊將廂型車駕駛從駕駛座救出，桃機警消單位獲報後，隨即趕抵現場，被救出的華航黃姓駕駛感到頭部暈眩送醫進一步檢查，而長榮航勤拖車駕駛則說自己沒有不舒服。

航警依法將2位駕駛進行酒測，2人酒測值也都為零，目前雙方均未提告訴，現場初步調查該起車禍疑似一輛停放機坪餐車擋住雙方視線所造成，但最終肇事原因責任鑑定由桃機航務處調查釐清。

(中時 )