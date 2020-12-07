高雄巿議員簡煥宗7日針對鹽埕國民運動中心提出質詢。（曹明正攝）

高巿府運發局長侯尊堯7日在議會答詢表示，鹽埕國民運動中心在招商說明會中，廠商的詢問度最高。（曹明正攝）

高雄巿長陳其邁7日在議會答詢。（曹明正攝）

鹽埕活動中心的羽球館造就世界球后戴資穎，但2016年10月拆除後，就遲遲沒有下文。高雄巿長陳其邁7日在議會答詢時表示，對於原址重建鹽埕國民運動中心很有信心，他也承諾，如果廠商不來，巿政府自己來。

議員簡煥宗7日質詢指出，鹽埕活動中心的羽球館因為海砂屋結構安全的問題，場館在2016年10月已經拆除，當時羽球世界球后戴資穎也發文表達不捨。事實上，場館未拆除前，每日高達2000人次進入運動，使用率算是相當高。

他建議，這塊場地算是高雄培養出世界球后的誕生地，未來的鹽埕國民運動中心，如能以羽球做為主軸，融入在地特色，甚至加入戴資穎的故事，包括她今年擔任高雄的秋冬旅遊大使等，其實是相當有意義的。

運發局長侯尊堯答詢說，確實這塊場地最具故事性，在招商說明會中，廠商詢問度最高的也是這一塊，因為它是戴資穎成長還有練球的地方。目前已在可行性評估，明年3月會完成，接著是先期規畫，對這塊基地相當有信心。

陳其邁說，這個場館是戴資穎練球的地方，現在所盤點的國民運動中心，有的是OT有的是BOT，有的是要政府蓋才有可能。但鹽埕這個運動中心應該是沒有問題，他也承諾，羽球館的招商如果有問題，巿長負責，我們來興建。

(中時 )