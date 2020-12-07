TikTok(抖音海外版)出售所有美國業務期限經2度延長，已於上周五(4日)到期，但政府部門既未繼續展延期限，也沒有強迫其母公司字節跳動剝離業務。專家表示，這種懸而未決的方式可能更加大字節跳動壓力，有很高機率是白宮希望掌握更大主動權的談判技巧。不過，即使撐到明年1月20日政府交接，總統當選人拜登(Joe Biden)也不見得會讓TikTok存活。

美國總統川普(Donald Trump)在8月6、14日以違反國家安全為由，連續簽發對TikTok禁令，第1道禁令主要要求所有商店將TikTok下架並停止更新，第2道禁令是要字節跳動交出所有在美業務。第1道禁令由於證據不足，遭哥倫比亞特區法院發禁制令阻擋；第2道禁令由於3名網紅在費城告贏川普禁令，才有後來2度延長期限。

具有美國聯邦法庭出庭律師註冊資格的劉龍珠受訪時說，「沒有延期，意味著12月4日後隨時可能是TikTok在美業務最後期限。但(財政部)同時表示不會強迫出售，很大可能是因為雙方的談判正在進行中，美國政府為了掌握更大主動權使出的談判技巧。」跨境併購專家張偉華同意這種看法，他認為不再延期但繼續談判的方式，展現白宮希望字節跳動快點達成讓美國政府滿意方案的態度。

據路透報導，TikTok在11月已經提交新方案，原來計畫在美國成立的TikTok Global將從字節跳動100%持股子公司，變成由甲骨文(Oracle)、沃爾瑪(Walmart)、字節跳動的美國投資者聯合擁有，字節跳動沒有股權，但新公司負責數據存取和內容審查，關鍵的演算法控制權不會轉移。但選後忙於控告選舉舞弊和試圖翻盤的川普並未將TikTok案放在自己議程上。

拜登上台可能也不會改變，他曾不只一次對TikTok取得上億美國人、特別是年輕族群數據感到憂慮。劉龍珠說：「有人可能會猜測，換個人是不是不會逼得那麼緊？但事情應該不會像想像中樂觀，也可能是雪上加霜。」

(中時新聞網)