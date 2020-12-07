警方發現70歲林姓男子下錯車迷路，幸遇細心的太平警分局坪林派出所員警，在他隨身包包內發現一張紙條留有聯繫方式，也順利用巡邏車護送返家。（太平警分局提供／馮惠宜傳真）

家住太平區70多歲的林姓老翁日前從嘉義搬到兒子家住，6日假日期間兒子上班，自己獨自在家覺得無聊，人生地不熟的他，一大早要自行坐公車到市區走走，之後在搭原公車返家，忘了要哪站下車，就迷路在中山路一段某加油站附近，坪林派出所員警獲報後即前往關懷，老翁未帶證件，相關資訊都無法得知，眼尖的員警細心的從老翁的皮包內發現家屬聯繫方式，順利護送老翁返家。

太平警分局坪林派出所警員杜宜珊、古力昨6日中午12時許執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱「有1老人在路旁徘徊疑似迷路，請求警方協助」。員警立即到場瞭解及關懷，當時老翁雖可以姓名，但恐因緊張對警方的詢問都無法回應，僅自稱「自己剛從嘉義搬到兒子太平住處，一大早想到市區火車站散步，結果一去跟之前的車站印象都不一樣，不敢隨便亂走，只好再搭公車回家，回程又忘了從哪站上車，一緊張就下車，結果就迷路了。」

兩位員警細心安撫老翁情緒，並機警的從老翁隨身包包內發現一張紙條留有聯繫方式，最後順利通知老翁兒子並得知位於大源路的住處，順利用巡邏車護送返家。

林姓老翁之子表示，因自己上班無法前來接送，非常感謝警方熱心服務，爾後會多留意父親的起居及動態，避免類似情形發生。

(中時 )