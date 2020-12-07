【現場直播】蔡英文出席 2020靈安尊王千秋聯合繞境大典

台北市萬華區艋舺青山宮4、5日舉行遶境活動，活動持續到今（7）日上午7時許才正式結束，連日來鞭炮聲不斷，讓附近居民不堪其擾、怨聲載道，且活動後街道髒亂不堪。網友止不住怒火，紛紛湧進總統蔡英文臉書抱怨，直呼「妳知道很吵嗎？」「真的受夠了！」

青山宮建宮165周年，中華文化總會配合舉辦了萬華大鬧熱活動，包括展覽、市集、在地導覽。蔡英文昨日受邀擔任扶轎官，特別提前到青山宮一趟，幫鹹光餅蓋上青山宮的官印祈求平安、看八將團的練習，祭典儀式中，除祈求神明繼續保佑台灣外，也希望藉此讓更多民眾了解青山宮的文化跟在地歷史，同時不忘提醒防疫。

青山宮遶境活動7日上午正式結束。（圖／摘自艋舺青山王臉書）

今日上午，艋舺青山王臉書寫下「2020.12.7上午 7:26 寫下歷史新頁」，遶境活動正式宣告結束。不過，連日來鞭炮聲不斷，已嚴重影響附近居民生活，無法入睡，也造成周邊交通大打結。

民眾不堪其擾，紛紛湧入蔡英文臉書抱怨，「能否請蔡總統在傳承文化的同時，也關心附近居民的安寧」「大半夜放鞭炮，放煙火真的很吵！」「所以申請了就可以為所欲為？」萬華滿地鞭炮垃圾，整個周末交通亂七八糟，一直打110、1999申訴只得到「查無不法」的回應，也有人酸說「官邸的隔音效果hen不錯捏！都吵不到妳」「艋舺的文化跟魅力是在凌晨2、3點放高空煙火，超棒的」「我下次再投蔡英文我就是8+9」。

不過也有人說，「全世界應該只有台灣能有這麼大的群聚活動吧？謝謝防疫團隊」「能一起参加艋舺盛典，是平時防疫所換來的，台灣加油神明也保庇」。

青山宮活動擾民，網友湧入蔡英文臉書抱怨。（圖／摘自蔡英文臉書）

(中時新聞網)