台北市萬華艋舺青山宮慶祝建宮165年，舉辦3天暗訪遶境活動，湧入大批信眾參加，因為整夜鞭炮聲不斷、周邊交通大亂，引發附近居民抱怨，除了1999市民當家熱線被打爆，蔡英文總統、市長柯文哲臉書都被灌爆。柯文哲7日表示，「的確是個大問題」，將開檢討會，再公布以後到底要怎麼做。

蔡總統和柯文哲前幾天都參加青山宮遶境，今年遶境很不平靜，除了有人打群架，也發生多此疑似鞭炮引起的火警，附近民眾對於鞭炮放整晚更是抱怨連連，不但打爆1999陳情，還灌爆蔡總統和柯文哲臉書。

根據北市研考會統計，青山宮宗教遶境活動從4日至6日這3天，民眾透過1999噪音檢舉達268件，另透過1999陳情塞車、交通違規、凌晨還在放鞭炮、空汙的件數也多達317件。甚至活動雖然只到昨天晚間，但今天凌晨12時到上午9時，1999的噪音檢舉案件有234件、陳情塞車、交通違規等案件也有191件。

柯文哲今參加市府資料治理委員會成立大會，他表示，昨晚1999被萬華地區民眾打爆，包括他的臉書，最熱門的就是「很吵」，的確是個問題，放鞭炮有噪音、垃圾，宗教民俗和環境保護如何取得一個平衡，已經交待副市長蔡炳坤召集公廟負責人、區里長和地方協會討論。

柯文哲在回應時多次脫口說「的確是個大問題」，他指出，不是每個人都是相同宗教、信仰，有人覺得喜歡，有的人覺得很吵，因為法不溯及既往，針對這事檢討後會公布以後到底要怎麼做。

他強調，就像口罩問題，八將畫臉譜怎麼戴口罩，這就怪，常常就是宗教民俗和環保、科技、法律有衝突要怎麼處理。

(中時 )