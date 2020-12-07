默克宣佈與Optitune Oy和Solip Tech Co.，Ltd. 簽署合作協議，向顯示器市場推出liviFlex品牌旗下的首款產品。liviFlex提供了一系列新穎的顯示材料，以協助解決可撓式、可摺疊和可捲曲OLED顯示器（統稱為自由形狀顯示器 Free Form Display）製造過程中所面臨的挑戰。 默克特用材料事業體顯示器解決方案負責人邁克爾．赫克邁爾（Michael Heckmeier）表示，自由形狀顯示器(free form display)是數位電子領域發展最快的趨勢之一。我們與Optitune Oy和Solip Tech的合作使我們能夠快速回應市場需求，為我們的顯示器客戶開發耐用可靠的解決方案。我們很開心看到第一款liviFlex產品的上市，並期待未來能在自由形狀顯示器領域有更多投入與佈局。 liviFlex-H是liviFlex旗下第一個系列產品，提供多功能和客制化的硬化塗層解決方案。這些聚合物產品滿足自由形狀顯示器的所有關鍵技術需求：硬度、耐刮性、彈性與光學特性，例如透明度和顏色等。透過本次的合作，默克結合創新研發能力和長久以來在材料領域的豐富經驗，為顯示器產業提供高度可靠和優質的解決方案。 不同於一般顯示器多為扁平的長方體，自由形狀的OLED顯示器能提供客制化形狀和新穎設計感，其表面可以彎曲、折疊、拉伸或捲曲。為了實現這些特性，這些裝置中的顯示材料必須薄而堅固，以防止顯示器因連續折疊和滾動而遭受壓迫。與一般顯示器相比，自由形狀的OLED顯示器需要減少約60%的顯示模組。

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