是德科技（Keysight） 是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布全球 IT 測試與驗證諮詢公司 百佳泰（Allion Labs），選用是德科技的 高速數位測試解決方案 來驗證 SerDes 裝置*與最新互連標準的相符性。

5G 和 IoT的 應用，推升了資料傳輸量呈爆發式增長，而這些應用需要搭配高速數位連接的支援，因此，在產品生命週期中能有效地測試軟硬體的解決方案需求也隨之升高。是德科技提供多種端對端解決方案，涵蓋設計和模擬，以及相符性測試等不同需求，協助百佳泰認證各種採用高速傳輸介面標準的產品，包括 Thunderbolt、USB-C、HDMI、DisplayPort 和 PCIe等。

是德科技網路和資料中心解決方案副總裁 Joachim Peerlings 表示，我們很高興能為百佳泰提供高速數位測試解決方案，以滿足 5G 和人工智慧等複雜技術針對運算與效能的嚴格需求。 是德科技的設計模擬和測試解決方案，讓測試實驗室和廠商能快速地採用最新的高速傳輸介面，以支援更先進的無線通訊。

在各個產品的開發階段，廠商皆能透過通用軟體平台的解決方案，以提高測試和驗證效率，並加速推出新產品。 是德科技提供各式各樣的高速數位解決方案，包括 示波器、誤碼率測試儀，以及 向量網路分析儀，協助百佳泰驗證產品效能以及與發射器、接收器、電纜連接、訊號完整性和電源完整性等不同標準的相符性。

百佳泰產品認證暨硬體驗證事業部副總經理施克隆表示，是德科技解決方案讓我們能夠因應不斷成長的軟硬體產品驗證需求，以驗證它們是否符合高速數位標準。 透過是德科技解決方案，我們可在相符性測試中，確保其中至關重要的準確度、穩定度、可重複性以及靈活性。

5G 與相鄰技術的問世，推動了產業數位轉型，因此業界需要更快的網路速度、記憶體和串列匯流排通訊。由路由器、顯示卡、集線控制器、主機板、筆記型電腦和 PC 周邊裝置等晶片供應商和製造商組成的生態系統，藉由是德科技所提供的可擴充、可靠且高效的測試解決方案，得以驗證發射器、接收器和纜線連接器的互連性。 百佳泰採用整合了人工智慧技術（AI）和人工智慧物聯網（AIoT）以及其他方法，為客戶提供更聰明、更快速的測試體驗。

(工商 )