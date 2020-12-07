國際廢鋼大漲 豐興全面調漲鋼價 11:342020/12/07 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於國際廢鋼與鐵礦砂原料大漲，在原料成本墊高下，豐興(2015)7日宣布，全面調漲廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，每公噸漲300～600元，漲幅約1.82％～3.57％。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為8,700元，鋼筋每公噸牌價為16,700元，型鋼每公噸牌價為21,200元。 施振榮領軍 打造體驗經濟生態圈 攜手中華電、台達電 大客戶釋肥單 產品報價喊漲 京鼎華新 營運帶勁 (工商 ) #豐興 #國際廢鋼 #大漲 #型鋼 #調漲鋼價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際鋼市強彈 中鋼快轉盈 04:102020/12/05 財經要聞 電子集團股作帳行情發威 台股指數再創新高 12:432020/12/07 財經 《產業》蘇貞昌：加速屠宰場現代化 提升台灣豬競爭力 07:442020/12/07 財經 中鋼產銷聯誼會 8日登場 04:102020/12/06 專題周報 8吋晶圓代工產能吃緊 半導體漲價效應擴大 20:382020/12/06 財經 油價續揚 汽、柴油各漲0.3元 17:182020/12/06 財經 傳產集氣 大成鋼、皇田權證靓 04:092020/12/07 證券．權證 《商情》憂供不應求 拉抬國際鐵礦石連9漲 10:332020/12/07 財經 財經熱門新聞 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 央行重手打炒房 楊金龍：祭出4大手段限制貸款成數 - 財經 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 國巨行銷團隊改組 陳泰銘長女上位 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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