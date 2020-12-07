由於國際廢鋼與鐵礦砂原料大漲，在原料成本墊高下，豐興(2015)7日宣布，全面調漲廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，每公噸漲300～600元，漲幅約1.82％～3.57％。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為8,700元，鋼筋每公噸牌價為16,700元，型鋼每公噸牌價為21,200元。

(工商 )