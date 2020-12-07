為刺激年底最後一波三倍券消費，國內旅宿業者各出奇招攬客！其中，台灣最大文創設計旅店品牌-承億文旅推出「三倍券骰很大」活動吸客，只要旅客訂房持三倍券入住，即可現場玩大骰子遊戲，最高可現折1,000元住宿費！

承億文旅為台灣最大的設計文創旅店集團，共有6間主題特色各異的文創設計旅店，多年來推行以在地觀點打造旅店風格，讓旅客入住即感受在地文化。不僅結合各旅店地方活動規劃各種促銷宣傳，並與多間優質品牌結合，強強聯手規劃期間策展活動，力行用創意推廣旅遊與文化體驗！

承億文旅集團表示，由於中央補助安心旅遊活動已截止，承億文旅看準全台仍有四分之一的三倍券尚未被使用，而且使用期限將於12月底截止。為刺激國人旅遊市場，承億文旅提出以三倍券補足安心旅遊的住房優惠方案「三倍券骰很大」活動。

自即日起至12/30止，只要旅客持不限張數的紙本三倍券於平日入住，並免費加入承億文旅會員，即可現場玩骰子丟丟樂遊戲，現場擲2點折200元，擲6點就折600元，連續三次擲到1點，更直接給旅客現折1,000元！若是當月壽星，還可再折200元，最低可用不到700元，即享雙人入住一晚！宣傳曝光以來，獲網友熱論。

此外，承億文旅為振興國內旅宿市場，近年也大力推廣會員制，加入承億會員，不僅可讓會員的入住消費金額累積成為點數，使點數成為下次入住的折抵回饋金，還能獨享生日當月折扣金、餐飲與商品優惠等，更大方邀請旅客集點環島入住承億文旅集團旗下各分館，達年度累積成就，再送一晚住宿，使環島台灣遊再次蔚為風潮！

承億文旅集團目前在台灣共有6間飯店，預計在2021上半年拓點日月潭；下半年在高雄跨足五星酒店，未來動向深受旅人期待。

(工商 )