南臺灣的發展蓄勢待發，近來隨著高科技大廠擴廠落腳南部，工研院成立的「南部產業創新策略辦公室」六甲院區正式揭牌，將整合產、官、學、研的創新計畫資源，以全院的跨領域研發能量，全力推動南臺灣發展成下世代半導體材料的基地，更期望吸引更多國內外廠商優先加碼投資，帶動青年返鄉創業與就業。

工研院院長劉文雄表示，近期在疫情、數位經濟與美中貿易戰的衝擊下，全球產業面臨嚴峻挑戰，卻也是臺灣經濟突圍的轉機。尤其在過去以傳統產業為主力的南臺灣，有得天獨厚的地利，未來隨著AI人工智慧、物聯網、綠能、3D列印或智慧製造等新科技的推陳出新，可望在南部打造引領臺灣下世代經濟發展的新基地。他指出，工研院非常重視南部的發展，從兩年前開始就致力南臺灣產業發展三部曲，首先為南臺灣產業注入科技創新活水，扮演串連南部產業、帶動轉型升級的動力。其次，特別延攬吳誠文協理，負責統籌整合工研院南部各院區的能量，期望發揮影響力。第三，在院長室下成立「南部產業創新策略辦公室」，整合全院跨領域的研發能量，積極協助政府推動南部產業發展。

工研院協理暨南分院執行長吳誠文表示，40多年前工研院開創了臺灣半導體，成為了國家經濟發展的重要根基，現在規畫的「南方雨林計畫」將扮演南臺灣的領航先鋒，發展第3代化合物半導體及車用電子等領域，期望打造出具備旺盛生命力的產業生態。由於化合物半導體具有速度快、效率高及散熱迅速等特性，展望下世代5G、電動車及綠能科技等需求，結合現南部已具備的車用零配件利基、綠能等供應鏈資源，可望加速未來車用電子、綠能電子及高頻電子的產業應用，成為驅動南臺灣經濟發展的雙引擎。

臺南市副市長趙卿惠指出，近幾年許多人驚喜臺南的蛻變，尤其是高科技業匯聚南科，讓臺南在發展「智慧新都」、「產經重鎮」等市政主軸蓄積更多能量。工研院扎根南臺灣多年，是臺南在發展科技研發不可或缺的好夥伴，不僅與臺南市政府及議會合作打造贏地創新育成基地，提供年輕人創業的優良空間；為加速綠能發展，也在臺南的「沙崙智慧綠能科學城」，進駐大量的科研人才，以實際行動帶動大南方區域發展，未來期待工研院的「南部產業創新策略辦公室」能充分發揮穿針引線的功能，引進更多創新科技，讓臺南成為最具科技感的文化城市。

成功大學校長蘇慧貞表示，大學的能量就是要透過不斷創新的方式與產業鏈結，因此人才必須要有場域才能有效發揮，為了強化南部研發能量，成大與工研院近年已陸續就多項具備未來發展性的產業進行學研合作：包括著重在「細胞治療」與「運算醫學」兩大領域的「生醫下世代園區」；以及最近即將要發表的全球第一座亞熱帶「智慧型節能建築旋轉測試驗證平台」，都是結合工研院豐富的產業關鍵技術與成大在前端學界研究等龐大能量與資源所共同打造，期待產學研攜手一起發揮跨域合作的能量，透過工研院的「南部產業創新策略辦公室」發揮更大綜效。

為協助南部廠商導入智慧科技的創新應用，工研院也舉辦「南臺灣發展新契機產業論壇」，由工研院協理吳誠文分享南臺灣產業發展新願景以及新一代半導體材料的前瞻規畫；工研院雷射與積層製造科技中心執行長曹芳海則鎖定下世代5G、AI人工智慧及物聯網需求，提供先進雷射在產業應用的最新進程，期盼協助南部航太、機械及金屬等重點產業轉型發展智慧製造，帶動南部產業拓展新機，吸引更多青年返鄉就業。

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