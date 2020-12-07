材料製造商科思創（Covestro）攜手色彩標準供應商德國勞爾（RAL）於《勞爾（RAL）色彩趨勢體驗2021+》中呈現採用聚碳酸酯材料的15種流行顏色。此份重要的色彩趨勢指南旨在驅動未來的產品、工業與建築設計；同時也是勞爾色彩指南首次使用聚碳酸酯材料為載體對外展示。聚碳酸酯作為科思創於1953年發明的多功能塑膠，具有較高的靈活性，可與色彩、材料和表面處理（CMF）設計趨勢結合。透過這項合作，科思創也將進一步探索CMF領域的更多設計和解決方案。

德國勞爾成立於1925年，並引進了全球第一套工業色彩標準，該準則被視為擁有最高精準度的色彩參考。作為配色服務的供應商，勞爾色彩為各行各業提供最全面的顏色工具和解決方案。日前，《勞爾色彩趨勢體驗2021+》的全新內容已於上海世博展覽館於德國設計委員會所舉辦的展覽 -「 設計上海」中隆重呈現，勞爾和科思創均為德國品牌設計委員會的成員。

科思創副總裁暨聚碳酸酯業務部全球色彩與設計中心負責人施科弗博士（Dr. Christopher Stillings）表示，作為國際知名的配色體系，勞爾向工業設計領域提供專業色卡，因此需要求最高標準的色彩精準度。作為領先的聚碳酸酯供應商之一，科思創不僅在材料技術研發方面處於領導地位，且在全球擁有強大的色彩與設計團隊。與勞爾的合作充分證明了我們的聚碳酸酯材料，可滿足精準的色彩匹配。

勞爾色彩全球負責人Markus Frentrop表示，透過這項合作，雙方將為設計師帶來綜合性的色彩和材料方案。此外，亦能為設計師提供重要的支援，協助他們吸引新客戶，同時為現有客戶創造出令人驚喜的解決方案。

即使是相同的顏色，應用於不同的材料，也會使視覺體驗上呈現細微變化。為了確保快速精準地實現顏色匹配，科思創分布於義大利、泰國、印度和中國的色彩與設計中心多次與勞爾探討可行的解決方案，並在一個月內完成15種趨勢配色。

今年9月科思創與勞爾首次進行合作，使用其色號並發佈了兩本分別針對汽車產業和電子電器與家電產業的2021至2022年CMF設計趨勢手冊。

未來，作為開放式創新計畫的一部分，科思創將積極尋求與國際色彩標準供應商合作的機會，以提供更多與聚碳酸酯相關的CMF設計和實施方案。藉由這些解決方案，科思創致力與更多合作夥伴發展出更高效和更具創意的設計，為客戶帶來更多價值。

作為材料加工技術領域的專家，科思創的CMF團隊擁有從「 前端趨勢研究」到 「後端設計應用」的全面能力，足以提供兼具高美學價值及可應用於批量生產的解決方案。正因為擁有遍佈全球的色彩和設計專家，科思創能於國際市場為客戶提供多樣化的CMF解決方案。

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