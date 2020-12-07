蘋果iPhone新機銷售不錯，光學鏡頭廠—大立光(3008)11月合併營收為52.43億元，為今年3月以後的新高，若以大立光預估，12月拉貨動能與11月差不多，大立光第4季合併營收可望創下今年單季新高，美系外資最新報告維持大立光「買進」評等，目標價4250元。

蘋果iPhone新機上市後銷售不錯，降低了華為新禁令及全球新冠肺炎疫情衝擊，大立光11月合併營收為52.43億元，月增2.06%，年減21.08%，為今年3月以來新高，亦是連續4個月站回50億元關卡，累計1到11月合併營收為510.41億元，較去年同期衰退8.27%；大立光表示，12月拉貨動能看起來與11月差不多。

若依大立光預估12月拉貨動能與11月差不多，大立光第4季合併營收將超越155億元，季增約5%，可望創下今年單季新高。

美系外資報告指出，大立光11月合併營收上升主要是因中國品牌的「雙十一」促銷和新iPhone的需求，我們認為，華為4G手機回來的可能性愈來愈大，愈來愈多零組件廠已獲准向華為出貨，且華為榮耀銷售暗示2021年下半年規格將會變更，但這還需要時間讓供應商通過認證，加上我們看到大立光可能會在2021E滲透到VR/AR市場，成為另一個推動其2021年獲利成長的動能，維持大立光「買進」評等，目標價4250元。

不過，受到台股資金往半導體集中影響，大立光今天盤中股價逆勢走弱，連帶玉晶光(3406)也同步下挫。

(時報資訊)