KOSPI開高6大點，一度展現向上拿下2750點企圖心。但交易約一小時，大盤越走越低，一度逼近2710點附近低點。KOSPI指數暫為2720.86點，下跌10.59點，跌幅0.39%。

KOSPI在上(4)日再度創下歷史新高外，也首度站上2700歷史高點。國際各大投資銀行，例如巴克萊(Barclays)，高盛(Goldman Sachs)等紛紛將韓國今年經濟衰退率，從之前負1.2%，小幅調升至1.1%負成長。這也顯示這些國際大投行對韓國景氣復甦，保持相對謹慎樂觀狀態。

但市場投資人落袋為安下，KOSPI在開高後也陷入多空交戰苦戰，指數由紅翻黑。分析師認為，韓股是否能保住2700點關卡，將是市場重要參考指標。

領跌族群包括樂金化學跌3.55%，三星SDI跌1.27%。上漲個股為三星電子漲1.4%，SK海力士持平，三星生物製藥小漲0.11%，賽特瑞恩大漲3.16%。

最新匯價，目前1美元可兌換1083.25韓元，韓元貶值1.15元，無法續創30個月新高價位，但暫時守住兌美元匯價1100心理關卡價位。

(時報資訊)