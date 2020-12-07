本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼皆調漲300元，型鋼則調漲600元；業者表示，原料漲勢仍強勁，使本周第3度調漲廢鋼與鋼筋價格，而型鋼則是平盤3周後調漲，另外因鋼筋成品價格位在相對高點，因此買盤仍偏向謹慎保守。

本周豐興宣布廢鋼調漲300元，報每公噸8700元，鋼筋調漲300元，報每公噸16700元，鋼筋和廢鋼為連續3周調漲，而型鋼調漲600元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至145.3美元；日本2H廢鋼每公噸漲至361美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸330美元。(商品行情網)

(時報資訊)