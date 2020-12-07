國際美元指數走弱、外資匯入以及亞洲貨幣如韓圜大幅走升下，台幣兌美元上周五強勢升穿28.3關卡，今早28.25的支撐價位仍然有守。亞幣陸續都創下逾1997年的23年新高價位。

美元指數方面，美國ISM維持強勁擴張，週申請失業金人數大幅下降，復甦趨勢並未因疫情而反轉，惟非農就業增速放緩，提振市場對紓困案協商的展望；兩黨議員12/1提出9080億美元刺激法案，參眾院領袖願意以此為基礎協商；Fed主席Powell暗示並不急於減碼QE或縮表；美國疫情持續惡化，但美歐12月底前可望率先施打疫苗，終結新冠疫情在望，上周美元指數週線下跌1.2%至90.7創 2018年4月以來新低。

匯銀指出，國際美元跌至2年半低，台幣隨韓元等非美貨幣勁揚，加上央行放手28.5元關卡，引發出口商恐慌性拋匯，新台幣匯價上周五最高漲至28.25元的1997年以來高，後隨尾盤央行進場穩定匯市，台幣漲幅收斂終場升值1.47角以28.521元作收。

人民幣方面，上周人行調升中間價85點至6.5507，人民幣連4揚。人行有意維持市場流動性，而美中基本與政策面造就的高利差優勢將引領人民幣續揚，若美國總統川普並未對中國進一步實施嚴厲制裁，預期人民幣以升值方向為主，預估在6.5~6.56區間波動。

(時報資訊)