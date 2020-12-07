美國記憶體大廠美光股價再創20年新高，加上美光(Micron)桃園廠區3日跳電事件持續發酵，市場預期有機會帶動DRAM價格提前止跌；今南亞科(2408)股價續漲，並以華邦電(2344)股價漲停表現最強勁。

美國記憶體大廠美光股價收73.34美元，漲3.44美元，漲幅4.92%，持續拉抬台廠多頭氣勢，台灣記憶體大廠南亞科股價續攀高至90元。

另外，美光的台灣桃園廠區3日發生跳電，此突發事件也激起買方市場的備貨意願，調研機構TrendForce預估，此事件將使這波報價的上漲周期提前啟動；原先預估明年第一季價格微幅下跌，更新預期為微幅上漲。

美光的台灣桃園廠則表示，設備在復電後也已正常營運，預計廠區將在幾天內恢復產能。

華邦電除了受惠近期利基型DRAM漲價，加上美國制裁中芯帶動轉單效應，第四季業績持續穩健，股價在買盤持續推升大漲。

利基型DRAM單位售價11月起漲價10%，對華邦電有利。

此外，隨著消費性產品需求增溫，今年下半年NOR Flash市況轉佳，且供需持續吃緊，業界已醞釀開始調漲產品價格，對旺宏(2337)及華邦電營運有利，近期旺宏及華邦電在法人持續買超，帶動股價續揚。

(時報資訊)