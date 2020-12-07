近年宮廷劇大夯，《延禧攻略》、《如懿傳》這兩齣以乾隆後宮嬪妃為背景的劇，都大受好評，觀眾不禁好奇到底現實中的乾隆，有多風流？文史工作者劉燦榮在節目中解析，乾隆的情史分先後，早前對富察皇后用情至深，但迎娶繼后之後卻是風波頻傳，其中「六度下江南」是大事件，相傳他連尼姑都招惹，才被封為「風流男子」。

劉燦榮在《網路版關鍵時刻》聊乾隆風流史，表示他6度下江南，時間長達半年至8隔月，國庫為此付出2千萬兩，其中，外人最好奇他在外捻花惹草的事蹟，據悉，乾隆第4度下江南，雖身旁鶯鶯燕燕無數，但僅2人被記錄下來，就是「昭容」與「陳氏」，據悉兩人都是風塵女，證實乾隆出遊竟然造訪民間妓院，百姓知道後傳得超難聽，但乾隆不掛心，還給兩女致贈金銀財寶，包含了一套高官才能穿戴的「團龍服」。

而在《如懿傳》中，如懿在乾隆跟前斷髮是經典橋段，但這事並未記載在正史中，例由是當時如懿覲見並斷髮，是要勸乾隆不要納妾，但其實納妾對皇帝來說，是很普通的事，劉燦榮推測，那是因為乾隆要納的不是一般女子，如今流傳兩種說法，一說是乾隆要納的是風塵女子，另一說更禁忌，他要納的是一個小尼姑，而無論哪一種都不合理，因此乾隆拒絕將如懿斷髮的事由記錄下來。

而《如懿傳》原版小說中，描述了許多乾隆的荒淫事蹟，其中一回，是如懿擅闖御舟，一開門被濃濃脂粉香氣薰得不行，乾隆竟在上頭開極樂趴，被抓包後眾人瞬間停止動作，但乾隆反應相當奇葩，竟是邀約如懿加入戰局「8人行」，讓如懿感到噁心又生氣，立刻打發妓女離開，還命令貼身侍婢容珮剪去名妓們肩上的龍圖騰，讓乾隆氣炸。

(中時新聞網)