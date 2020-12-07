110學年度高中英語聽力測驗第二次考試本周六（12日）登場，大考中心今（7）日公布試場分配表。大考中心提醒，因應新冠肺炎疫情需求，考前一天援例不開放看考場，考試當天不開放陪考。

此次英聽二試於33個考區、50個分區、1330個試場舉行，共計4萬5736人報考。試場分配表及考試地點刊登於大考中心網站「最新訊息」，「高中英語聽力測驗試務專區–應考資訊查詢系統」提供查覽列印，也提供電話語音（02-23643677）查詢。大考中心提醒，考生應先行上網查試場平面圖量溫檢測站地點，以利考試當日流程。

大考中心重申，為減少人潮聚集，英聽二試不開放考生親友進考場陪考，僅集體報名單位、身心障礙及重大傷病及突發傷病考生可申請1位親友陪考。

英聽二試是周六上午11：00至12：00只考一場， 9：30開始量溫，考生須攜帶入場識別證、應試有效證件正本、戴口罩並配合量體溫。未攜帶入場識別證者，可至指定地點由試務人員協助確認身分後補發。

由於每年未帶正確有效證件占違規大宗，大考中心再次提醒，應試有效證件正本包括：國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。

考生應試時須全程戴口罩，此外由於英聽特別要求環境品質，考生需注意不可攜帶穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手表類、智慧型手環類、耳機類等），行動電話完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能）並須放置於臨時置物區，不得攜帶入座。鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，依違規處理辦法第8條與第24條，視使用情節輕重，將扣減最少3題分，最嚴重以零分計。

今年台商子女學校只能報考英聽二試，大考中心說明，境外考生可選擇明年1月24日（日）也就是學測考試結束次日上午考英聽二試，報名到12月9日（三）截止。

(旺報 )