後蔡英文時代，2024年總統大選提前開打。有媒體公布台灣10大政治領袖最新民調排行榜，新北市長侯友宜名列第一，對此，資深媒體人韋安斷言，侯友宜代表國民黨出線的概率，已經在90%以上。

《ETtoday新聞雲》昨天公布10大政治領袖最新民調排行榜，該調查根據「領導能力」、「國際視野」、「財經專業」、「個人操守」、「個人魅力」等指標來進行評分。民調結果顯示，侯友宜被看好度第一，桃園市長鄭文燦排名第二，藍委蔣萬安排名第三，副總統賴清德排名第四，前新北市長朱立倫排名第五。第六到第十名的排名依次為台北市長柯文哲、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁及交通部長林佳龍。

對於這個排名，韋安今在臉書直言，「滿有意思的」，最近不知是哪方人馬，一直鼓動什麼「朱侯配」。這要怎麼「配」？韋安分析；一，如果是朱正、侯副，侯還不如繼續幹有實權的新北市長。二，這份排名，誰是A咖？誰是B咖？一目了然。哪有A咖去當B咖副手的？三，如果説「正常（倫）」，侯不會比朱「不正常」。

韋安斷言，2024，侯友宜代表國民黨出線的概率，已經在90%以上。最後，就看侯的意願和意志了。

(中時新聞網)