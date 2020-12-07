針對開放日本核食進口問題，新北市長侯友宜今受訪表示，現在連萊豬的食安問題都沒有解決，又要談到核食進口，民眾對政府的食安把關充滿不確定感、不信任感，他呼籲蔡政府，「先把萊豬的做好吧，這才是現在最迫切的。」

侯友宜今出席捐贈活動，媒體問及日本核食進口議題，侯友宜表示，其實現在最重要的還是萊豬的議題，蔡政府不是說過了嗎？要讓民眾清楚選擇吃與不吃，但現在萊豬標示不清楚，只標原產地、沒標是否為萊豬，沒標示清楚要民眾怎麼選擇？

侯友宜說，很多萊豬問題都沒有解決，現在又要談到核食的進口，民眾對政府的食安把關充滿不確定感、不信任感，核食進口到底有沒有辦法保證安全、保證食安，相信民眾心中都有很多疑慮，「政府先把萊豬議題做好吧，這才是現在最迫切的。」

侯友宜呼籲，如果沒辦法做好食品的安全無虞，請記得萊豬給我們的經驗，嚴格把關才是最重要的，確保民眾安全使用無虞的食品是政府的責任，政府有權利讓民眾免於恐懼、免受健康風險，政府要扛起責任，全民一起來監督。

(中時 )