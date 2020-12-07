民進黨派陳時中出征雙北？ 侯友宜：選舉沒那麼重要

外傳總統蔡英文上月底曾於官邸宴請7位民進黨縣市長，席間認為衛福部長陳時中將是雙北市長布局的「活棋」；對此新北市長侯友宜今受訪表示，希望大家對新北市的關心是在市政，讓新北市政好好往前走，帶動北台灣、帶動全國一起往前走，這才是他的態度，選舉沒那麼重要。
侯友宜說，謝謝大家非常關心新北市，但希望大家的關心是在市政，讓中央跟地方一起合作，帶動新北市未來發展願景，也帶動北台灣、帶動全國一起往前走，這才是該有的態度，選舉沒那麼重要，重要是好好做事、努力做事。
(中時 )
外傳總統蔡英文上月底曾於官邸宴請7位民進黨縣市長，席間認為衛福部長陳時中將是雙北市長布局的「活棋」；對此新北市長侯友宜今受訪表示，希望大家對新北市的關心是在市政，讓新北市政好好往前走，帶動北台灣、帶動全國一起往前走，這才是他的態度，選舉沒那麼重要。
侯友宜說，謝謝大家非常關心新北市，但希望大家的關心是在市政，讓中央跟地方一起合作，帶動新北市未來發展願景，也帶動北台灣、帶動全國一起往前走，這才是該有的態度，選舉沒那麼重要，重要是好好做事、努力做事。
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