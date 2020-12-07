幸運！花50元買洋蔥 統一發票中200萬元特獎

國稅局花蓮分局今前往家樂福祝賀店家開出大獎。（羅亦晽攝）

財神爺到花蓮！財政部上月公布最新一期2020年9、10月統一發票中獎號碼，花蓮分別由新城鄉嘉里路的家樂福，及壽豐鄉志學村中正路全家便利商店開出，第一位幸運得主只花了50元，購買2罐優酪乳、1顆紫洋蔥，就抱回紙本發票200萬元特獎，另一位則是花費183元，購買氣泡水、瓶裝咖啡及一包香菸，中了雲端發票專屬百萬元獎。

家樂福經理陳光正雖然對於中獎幸運兒沒有印象，仍恭喜得主，他說，每天客人來來去去，猜測應是附近居民，且店裡從來沒有碰到過開出200萬元特獎統一發票，最多只有開出千元中獎發票，雖然自己不是百萬元統一發票得主，但替他感到開心。

國稅局花蓮分局今前往家樂福祝賀店家開出大獎，秘書黃國文表示，這期領獎期間自109年12月6日至110年3月5日止，請這位中獎民眾記得及時兌獎，別讓財神爺從身邊溜走。

針對雲端發票百萬得主，黃國文提到，雲端發票除了每期統一發票開獎的中將機會外，還有有額外「雲端發票專屬獎」，每期含15組100萬、1千5百組2000元及60萬組5百元獎項，而這位超商幸運得主，即是中了「雲端發票專屬獎」。

黃國文鼓勵民眾多多使用手機條碼或載具儲存雲端發票，除了不會遺失紙本發票，喪失兌獎資格外，還可以自動對獎，獎金直接匯入指定帳戶，並可節省千分之4的印花稅，一舉兩得。

(中時 )