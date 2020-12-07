每個人都有不一樣的性格，有些人天生就頭腦比較機靈，可以察覺很多微小的細節，而有些人則比較大喇喇或老實，很容易就會傻傻被騙，但自己卻沒有任何感覺。搜狐網命理專欄「星了個星座」的文章就點出了4個生肖，因為個性太過「古意」，而容易被別人所欺騙。

1. 牛

生肖屬牛的人天生就是為人老實忠厚且沒有心機，待人相當真誠，做起工作來也是任勞任怨、腳踏實地，對於別人的請求也不太懂得拒絕，就是這樣溫和善良的性格讓屬牛的朋友很容易被人欺負，不過他們通常都選擇一笑置之，安慰自己退一步就可以海闊天空。

2. 羊

屬羊的朋友是12生肖中最富有愛心和同情心的生肖之一，他們的性格也同樣老實善良，而且樂於助人，做事情則特別認真積極、腳踏實地，對於他人的請求也同樣不會拒絕，因為單純的心思讓他們非常信任別人，導致他們很容易就會被騙。

3. 蛇

屬蛇的朋友平時就非常務實，不管是自己的生活還是工作都會很認真對待，因為臉皮比較薄，每次有人來拜託他們幫忙的時候，就算是在無理的請求，都會不好意思拒絕，徒增自己的麻煩，這樣太過老實的個性，就讓他們非常容易被騙。

4. 虎

雖然屬虎的人外表看似強大、個性強勢，但他們其實也有柔軟的一面，在工作的時候他們總會嚴格地要求自己，但換到待人處事方面，他們就變得特別溫柔、富有愛心，所以在看到有人需要幫助時，總會毫不遲疑地伸出援手，太過相信別人的結果就是讓他們也一樣很容易就被騙了。

(中時新聞網)