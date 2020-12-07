3名知情人士透露，美國準備對至少12名香港和中國官員祭出制裁，用以因應他們參與北京取消香港民選反對派議員資格的決策。

路透社報導，美國最快可能在7日針對中國共產黨官員採取這項行動，可見川普政府在任期的最後幾週，將持續對北京施壓。

美國國務院和白宮並未立即回應置評要求。

兩名消息人士說，有多達14人可能受到制裁，其中包括全國人大官員和中共官員，制裁的方式可能是凍結資產和金融制裁。

消息人士並未透露制裁名單或其職稱，他們還說，美方可能遲至本週稍晚才會宣布相關舉措。

香港特區政府上個月宣布，泛民主派4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌喪失議員資格，港府表示這是依據中國全國人民代表大會常務委員會的決定所執行，並稱今後參選或者出任立法會議員的，都適用此決定。

同一天，15名泛民主派立法會議員宣布集體總辭，以抗議北京方面的做法。

西方國家也對中國取消香港立法會議員資格表達嚴重關切，以美國為首的五眼聯盟（Five Eyes）上個月說，看來這是北京要讓所有批評者噤聲的行動之一，並呼籲中國立即讓相關議員復職。

美國財政部8月宣布制裁香港行政長官林鄭月娥和警務處長鄧炳強等11人，理由是他們在鎮壓香港親民主運動中限制人民言論與集會自由。

美國國務院和財政部11月又對4名中港官員祭出制裁，除了禁止這些官員入境美國，他們在美國或由美國他人持有或控制的資產，也都將遭到凍結。

北京先前已譴責美國針對香港問題制裁中港官員，痛批華府干預中國內政。

(中央社)