因賤賣核心資產遭官方盯上的大陸上市生技公司沃森生物，7日出售案出現大轉彎，一早公告暫停出讓事宜。不過投資人顯然已對這家公司信心全失，7日開盤，沃森生物開低近18％，跌幅很快擴大至逼近跌停的水準，隨後更是幾度觸及跌停。目前來看，在深交所上市的沃森生物股價不到人民幣（下同）40元，市值約在565億元上下，但在上週五（4日），其市值還有700億元，為創業板第九大權重股，也是眾多基金的重倉股。

華爾街見聞報導，沃森生物7日早間公告稱，暫不將轉讓上海澤潤股權議案提交股東大會審議；另外，沃森生物收到雲南證監局問詢函和深交所關注函。

沃森生物4日公告以11.41億元的極低價格出售子公司上海澤潤，被投資人憤怒質疑賤賣核心資產，週末期間消息仍在延燒。深交所為免事態繼續擴大，6日晚間緊急發函要求沃森生物說明本次出讓上海澤潤的合理性，並交代本次交易是否有利益輸送或損及投資者利益的行為。

上海澤潤研究人類乳突病毒（HPV）疫苗多年，其中二價HPV疫苗藥品註冊申請更在6月獲得受理，後勢看好，更是撐起沃森生物700億元估值的主力。

投資人憤怒的焦點在於，若以和上海澤潤規模相當的疫苗企業萬泰生物估值達800億元計算，沃森這筆交易怎麼算都是賤賣。且剝離上海澤潤後的沃森幾無盈利業務，公司前景堪慮，投資人甚至在電話會議上怒吼要沃森管理層下台負責。

(工商 )