廣告界的金馬獎，第43屆時報金像獎暨第21屆金手指獎於12月5日在臺北中國時報大樓如火如荼展開，本屆評審會議是繼2003年SARS疫情後，第二度嘗試兩岸線上評審會議，本次會議共邀集24位台灣評委及9位大陸評委，共同評選入圍作品。

時報獎執委會主席林淑黛。(圖/時報獎組委會提供)

時報獎執委會執行長林淑黛表示，原本因為疫情曾考慮是否停辦或改變獎賽舉辦形式，但最後還是決定堅持時報獎的精神，「每年能夠利用時報獎盛會，讓業界人士相聚，也用利用這個過程，讓好的廣告作品能夠被看見，同時把好作品保留下來、記錄下來。」也在現場感謝旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明，儘管中國時報經過易主，還是全力支持獎項推進與傳承，也感謝廣告界同業43年來的認同，在眾多廣告獎項當中，持續參與時報金像獎與金手指獎。

時報金像獎暨金手指獎評委。(圖/時報獎組委會提供)

評審會議前，每位評委也輪流說明對於本屆時報獎的評審標準心中一把尺，今年因疫情許多產業深受影響，因此廣告除了創意之外，是否能夠實質幫助到品牌及產品，也是本次許多評委心中的重點。

時報金像獎暨金手指獎評委。(圖/時報獎組委會提供)

第43屆時報金像獎評審主席狄運昌表示，「今年的主題是危機共舞，我們今天將看到很多精彩的作品，它是在危機之下跟危機共舞，舞得漂亮、舞得精彩，也期待今年評審過程能夠跟精采的作品、好的創意一起共舞。」；第21屆金手指獎評審主席張志浩則表示，「”數位”已經融入到許多作品中，期待在這次兩岸交流的作品中可以看到更多的火花，在這個時代創造出更多好的數位元作品。」

第43屆時報金像獎評審主席狄運昌。(圖/時報獎組委會提供)

第21屆金手指獎評審主席張志浩。(圖/時報獎組委會提供)

本屆時報金像獎及金手指獎將於12月16日在西雙版納評選出兩獎的最大金獎，並於12月18日在臺北中視攝影棚舉辦時報獎頒獎典禮。

時報獎現場。(圖/時報獎組委會提供)

評審現場。(圖/時報獎組委會提供)

線上評審討論熱烈。(圖/時報獎組委會提供)

評審現場。(圖/時報獎組委會提供)

評審現場。(圖/時報獎組委會提供)

評審現場。(圖/時報獎組委會提供)

(中時新聞網)