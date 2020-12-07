新竹縣人口成長快速，11月30日人口已突破57萬人，縣長楊文科7日在主管會報時宣布這項消息，表示縣府團隊在縣議會全力支持下會繼續努力，歡迎大家到新竹縣就業、成家、立業、生小孩，享受幸福宜居的好生活。

楊文科說，新竹縣平均每年人口成長5千人，是台灣少數人口正成長的縣市，內政部統計資料截至2020年10月底止，新竹縣人口成長率千分之9.99，高居全國第一位。

除全縣人口超過57萬人外，竹北市人口也在11月20日突破20萬人，顯示新竹縣欣欣向榮，媒體調查新竹縣是全國第五名的幸福城市。

楊文科表示，上任後積極推動「五支箭」，台灣知識旗艦園區、竹科三期都已在內政部都委會審議中，AI智慧園區已公告招商，焚化爐BOO案及籌畫中的生命禮儀園區，也都按步就班執行，為竹縣未來30年的榮景奠基。

楊文科指出，推動的「十大交通建設」，未來2年至少會完成台一線替代道路、關西外環道及縣道122線五峰鄉路改善工程，全力拚經濟、重文教、照顧老中青幼、營造樂齡友善幸福宜居的環境。

楊文科認為，台知園區和竹科三期是新竹縣必須要推動的重大都市計畫，將能做為新竹生醫園區和竹科產業發展的腹地，有產業進駐就能帶動就業人口，相信新竹縣很快就能達到60萬人口大關，成為台灣首屈一指成長快速的城市。

(中時 )