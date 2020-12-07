美國新冠肺炎疫苖開發計畫首席顧問斯勞伊（Moncef Slaoui）周日表示，他計畫本周與總統當選人拜登的團隊會面，在預計本月啟動第一輪疫苖接種之前商討相關計畫。

美國政府「神速行動」（Operation Warp Speed）計畫首席顧問斯勞伊表示，他尚未與拜登會面過。

斯勞伊在接受CBS訪問時表示：「我們真的期待這件事，因為事情都已經妥善安排」。

上周美國總統當選人拜登批評川普政府的疫苖配發計畫。拜登上周五表示，其團隊尚未見到川普政府向各州配發疫苖的詳細大綱，他並批評這是一個昂貴且困難的過程。

斯勞伊對此表示，政府的配發疫苖計畫取決於各州衛生機關的安排。「我認為計畫就在那裡，我確信我們會說明這項計畫，一切都將鉅細靡遺。我希望新政府的交接團隊會了解一切都已經妥善規畫」。目前尚不清楚拜登本人是否將出席這場會議。

(時報資訊)