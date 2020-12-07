111學年大學申請入學將採計高中生學習歷程檔案成績，但大學端怎麼審查，引起疑慮。招聯會今公布111年起個人申請入學書面資料審查原則，將採「三重二不」，而且大學端看課程學習成果至多3件；另高中生若不想每年上傳學習歷程檔案，也可到高三下才準備書審資料。

目前大學個人申請，學測成績占比小於等於50％，另外則是第二階段指定項目甄試，包括書面資料審查、面試、小筆試等。從111年起，第二階段甄試的書審資料將從學習歷程檔案中勾選製作。

招聯會執行秘書、清大副校長戴念華表示，111學年起大學書面資料審查採「三重二不」原則，分別是「重視基本素養所展現的核心能力」、「重視校內的學習活動」、「重視資料真實性及學生自主準備」，以及「不是學系所列的所有項次都要準備，大學重視多面向參採」、「不是以量取勝，重視學習過程的反思」。

戴念華指出，適用111年新方案的高中生，每年可上傳至多6件學習成果，3年共18件，但大學端只會就學生勾選的3件進行審查。學習歷程檔案是記錄高中生的學習軌跡，高中老師在輔導時不要過度介入，如果學生每年無法上傳6件學習成果，也沒關係。

教育部高教司長朱俊彰表示，現行大學「個人申請」第二階即有書面資料審查，111學年起並沒有改變現行個人申請相關書審面試規則，也未改變個人申請總成績的學測成績占比。

朱俊彰說，高中生的學習歷程檔案是放在高中裡面，大學並不會直接審查學生每學期的學習歷程檔案，而是由學生從自己的學習歷程檔案中「勾選」想要讓大學看到的資料，上傳到系統彙整成備審資料，再由大學進行審查。因此，學生怎麼從累積的學習檔案中，挑選適合的資料讓自己屬意的學系在審查備審資料時很清楚的看到亮點，就非常重要。

朱俊彰表示，111學年推動大學考招新制，但高中生也可不用每年上傳學習歷程檔案，而是像目前一樣，等到高三下學期，再用1、2個月時間來準備書面資料。但兩者相較，學習歷程檔案經過數位化、系統化及認證化，學生可以更瞭解高中三年的學習成果。

(中時 )