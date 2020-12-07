儘管疫情帶來了不確定性，2020年5G網路及5G裝置導入新功能的步調已經加快。愛立信預估2026年全球將有十分之四的行動用戶使用5G。2020年最新一期《愛立信行動趨勢報告》納入前述趨勢預測，顯示目前5G用戶及人口覆蓋率的增長證明了5G比任何一代行動網路部署速度更快。

《愛立信行動趨勢報告》預估，2020年底將有超過10億人口（占全球人口15%）生活在5G訊號覆蓋區域。2026年時，全球將有六成人口生活在5G覆蓋範圍，5G用戶預期將達到35億。

隨著通訊服務業者持續建設網路，愛立信也將其預估的2020年底全球5G用戶數上調至2.2億。上調數據的原因，大部分源於中國大陸市場的快速成長，達到其行動用戶數11%。中國大陸市場成長的主要驅力來自國家重點策略、通訊服務業者的激烈競爭以及越來越多廠商推出經濟實惠的5G智慧型手機。

愛立信預估今年底，北美約有4%的行動用戶使用5G，歐洲將有近1%的5G用戶。5G的商業化目前正迅速發展，根據最新的《愛立信行動趨勢報告》，2026年時，北美將有80%的行動用戶為5G用戶，成為全球5G最普及的地區。

愛立信執行副總裁暨網路業務部主管Fredrik Jejdling表示：「今年全球社會朝數位化大幅躍進，此次疫情突顯出網路對我們生活的影響，同時也引發了快速的變化，最新一期《愛立信行動趨勢報告》也明確指出此現象。」他進一步指出，「5G目前正邁入下一階段，新裝置及應用未來將可充分運用新技術帶來的幫助，通訊服務業者也將持續建構5G。行動網路是日常生活諸多層面的重要基礎架構，5G將會是未來經濟繁榮發展的關鍵。」

台灣愛立信總經理藍尚立表示，「隨著新設備和終端應用的普及，以及越來越多行動通訊業者投入建構5G，5G已經是全球進入下一發展階段的關鍵點。愛立信樂見台灣邁入5G時代，持續與更多跨領域的合作夥伴共同打造5G生態系統，提供更快速、可靠與安全的網路連結。」

報告也深入剖析5G的價值，不僅取決於覆蓋率或用戶數，也將受到新的使用案例及應用的影響。其中，使用案例如今也已逐一浮現。

關鍵型物聯網（Critical IoT）也將導入5G網路，這項技術主要運用於重視必須在特定時間範圍內傳送數據的低時延（time-critical）應用。未來透過5G公共及私人網路，將可為各行各業的消費者、企業和公共機構提供各種重視低時延通訊的服務。

雲端遊戲是另一種新興的5G應用類別。結合5G網路及邊緣運算技術所提供的功能將讓智慧型手機的遊戲串流媒體服務，擁有與個人電腦或遊戲主機相同的體驗品質（QoE），可望開展出創新、身歷其境的行動遊戲體驗。

5G NR（無線電標準）功能的導入速度日益加快，目前推出的商用5G裝置型號已超過150種。其中的大多數裝置支援5G分頻雙工（FDD）及動態頻譜分享（DSS）。首批 5G 獨立組網（SA），以及首款支援NR載波的裝置已在亞洲及北美率先推出。

COVID-19加速了數位化發展，快速穩定的家用寬頻網路更加重要，需求也隨之增加，因此，越來越多通訊服務業者開始提供無線固網接入（FWA）服務。如今有近三分之二的通訊服務業者提供無線固網接入產品。2026年底，預估無線固網接入網路將成長超過三倍，用戶數達1.8億以上，佔全球行動網路數據流量近四分之一。

(科技)