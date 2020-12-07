艋舺青山宮遶境活動是台北市萬華地區的年度文化盛事，宮廟活動已放了3天3夜的鞭炮，其中持續至隔天早上，精神轟炸讓人無法入睡，甚至在板橋、新莊人氣炸「在這也聽到了」。

艋舺青山宮大拜拜是萬華地區每年一度的盛事，但因現場高分貝、鞭炮聲響徹雲霄，令不少居民相當困擾。而總統蔡英文也在邀請下擔任扶轎官，並表示「除了宗教上的信仰外，大家同樣出生艋舺，對這塊土地的歸屬感和認同感，是凝聚這麼多艋舺人的重要因素」。

如此正面的貼文，民眾不領情，除萬華居民之外，當中還有板橋、新莊人也現身怒批，「現在都快2點了，在新北市新莊都還聽得到，從中央到地方都這樣縱容？不敢得罪樁腳？」、「請問有申請可以半夜放煙火鞭炮嗎？現在將近凌晨一點，板橋還聽到煙火聲，是不是以後有任何活動，只要申請就可以這樣歡慶整晚呢？」

青山宮宗教遶境活動3日間，不少民眾透過1999噪音檢舉達268件；另外陳情塞車、交通違規、凌晨還在放鞭炮、空汙的件數也多達317件。活動雖然只到昨日晚間，但今日凌晨12時到上午9時，1999的噪音檢舉案件有234件、陳情塞車、交通違規等案件也有191件，可見民眾的怒氣及不滿。

(中時新聞網)