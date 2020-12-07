媒體報導，台北看守所所長曾文欽，為了監所人犯超收問題，發公文給台北、新北、士林等6個院檢，請法官及檢察官在審理羈押案件時，能考量監所超額收容的困境；法務部今回應，監所超收問題已久，法務部已持續正視並尋求解決，至於北所所長的公文內容，將請矯正署進行了解。

據了解，監所超收的問題由來已久，尤其每年夏季，因犯罪率較高，各監所都面臨人犯超收問題，因此，矯正署為了監所人犯管理，常發函給法務部檢察司及高檢署，請求將監所超收的困境轉函文給各地檢署，所以這次北所所長發函給院檢一事，並非罕見。

依據矯正署資料，過去監所最高超收比率為10％，全國各矯正機構的收容員額約5萬7000多人，但目前收容人數約5萬9000多人，超收比率約2％，已有改善。

至於管理員及收容人比例，也從過去的1比11，下降到1比10.5，未來隨著宜蘭、台北監獄擴建完成，加上部分輕罪受刑人轉易服社會勞動或以易科罰金取代，收容員額壓力可望會逐漸減輕，矯正署也會增補管理員額，降低戒護管理壓力。

(中時 )