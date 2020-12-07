境外移工確診個案攀增，新北市長侯友宜今談及歡樂耶誕城防疫措施表示，政府雖規定境外移入者須檢附核酸檢驗陰性報告才可入境，但近期642個入境者中有17個仍確診，換算比例約3％，可見中央應審慎思考，國外的篩檢報告究竟可不可信，他還是建議能針對入境者全面普篩，搭配14天居家檢疫，才能真正阻絕於境外。

侯友宜表示，畢竟國外很多檢測報告跟國內檢測結果落差滿大，希望能落實入境者全面普篩，搭配14天的居家檢疫，落實境外者的把關，否則這14天內沒辦法抓到確診個案，再度放出去的話，國門管控就會出現漏洞，目前國內每日入境者約1000多個，一定有辦法做到普篩。

侯友宜說，外籍移工入境也是同一個道理，外籍移工目前採14天集中檢疫、搭配7天自主管理，新北市一定要求雇主落實檢疫的環境，包括飲食、住宿、衛浴分離等，都會和原有的外籍移工分開，搭配戴口罩、勤洗手、量體溫3道把關嚴格執行，把防疫嚴格做到位。

至於歡樂耶誕城防疫措施，侯友宜強調，大型活動一定要求民眾戴口罩、量體溫，現場也會做好把關，確保活動安全無虞才能進行。

(中時 )