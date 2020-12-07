◎幸運！花50元買洋蔥 統一發票中200萬元特獎

財神爺到花蓮！財政部上月公布最新一期2020年9、10月統一發票中獎號碼，花蓮分別由新城鄉嘉里路的家樂福，及壽豐鄉志學村中正路全家便利商店開出，第一位幸運得主只花了50元，購買2罐優酪乳、1顆紫洋蔥，就抱回紙本發票200萬元特獎，另一位則是花費183元，購買氣泡水、瓶裝咖啡及一包香菸，中了雲端發票專屬百萬元獎。

◎民進黨派陳時中出征雙北？ 侯友宜：選舉沒那麼重要

外傳總統蔡英文上月底曾於官邸宴請7位民進黨縣市長，席間認為衛福部長陳時中將是雙北市長布局的「活棋」；對此新北市長侯友宜今受訪表示，希望大家對新北市的關心是在市政，讓新北市政好好往前走，帶動北台灣、帶動全國一起往前走，這才是他的態度，選舉沒那麼重要。

◎青山宮遶境引發噪音1999被打爆 柯文哲：檢討後公布以後怎麼做

台北市萬華艋舺青山宮慶祝建宮165年，舉辦3天暗訪遶境活動，湧入大批信眾參加，因為整夜鞭炮聲不斷、周邊交通大亂，引發附近居民抱怨，除了1999市民當家熱線被打爆，蔡英文總統、市長柯文哲臉書都被灌爆。柯文哲7日表示，「的確是個大問題」，將開檢討會，再公布以後到底要怎麼做。

◎畫面曝光！阿公拎「嬰屍塑膠袋」丟前鎮河 全程9分鐘

高雄驚傳棄嬰丟河！昨（6）日晚間19歲呂姓小媽媽在馬桶產下1名懷孕9個月大的嬰兒，但發現孩子疑似沒有氣息，呂女找來46歲父親幫忙，最後將嬰兒包裹放進塑膠袋，騎機車丟棄在前鎮河中，但經昨天迄今打撈，目前無所獲。監視器畫面也曝光，從呂父從出門棄屍到返家，全程僅9分鐘。

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(中時新聞網)