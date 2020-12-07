國民黨立委舉牌抗議本次審查「違法表決、會議無效。」（李柏澔攝）

立院經濟委員會與聯席委員會今(7)日續審萊豬行政命令，民進黨立委卻要求27個附帶決議案全案保留出委員會，現場國民黨立委全體上主席台前抗議，然而民進黨立委以人數優勢壓倒性通過表決，全案送交院會，國民黨立委林為洲痛批「怕回答」「怕表決」，根本是「一分鐘委員會」。

立法院經濟聯席會繼續審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告。」

萊豬行政命令已審查近3個月，12月25日若送不出委員會將由行政機關自行宣布生效並執行，林為洲表示，針對行政命令有贊成、有反對，接下來有27個附帶決議要討論，結果民進黨來「通通不討論」這一套，弄了一個提案叫做「全案保留出委員會」，強調「我們不要保留，我們要來決議。」

林為洲指出，民進黨人多我們知道，我們人少被否決我們也接受，但不經討論、行政機關不回答，這就叫做「叫做一分鐘委員會」，形式主義到這種地步，只提一個案子就全案保留出委員會，「我們要這樣的委員會嗎？」「以後委員會都不用開了啦」

他痛批，今天來到委員會就是要逐案討論，該表決就表決嘛，我們少數都願意表決了，民進黨立委有著人數優勢的反而不敢表決，既然「政治決定、政治負責」，為什麼現在就要全案保留出委員會？不給行政機關回答，怕回答、怕表決，這種政策要怎麼辯護？「我覺得就是心虛啦。」

整場委員會在一片混亂中於10時16分火速散會，農委會主委陳吉仲腳步輕快走出會場，他表示，尊重委員會今天的決議。

(中時 )