新竹市長林智堅與交通部長林佳龍。（陳怡誠攝）

「2021台灣燈會」將於明年2月底在新竹市登場。交通部觀光局今日在圓山飯店發表主燈造型，以「乘風逐光」為名，採竹藝燈籠運用機械裝置，讓108根竹子像風一樣律動。新竹市長林智堅說，今年燈會定位為未來風，希望用祈福方式為國人祈福。

本屆主燈以「乘風逐光」為名，結合以「風光」為特色元素，竹藝燈籠運用機械裝置，使用108根竹子呈現如風一般地的律動，以新竹聞名的玻璃為素材，呈現不同以往高科技未來感主燈。

新竹市長林智堅說，台灣燈會有32年歷史，新竹市是第一次參與盛事，因過去有很多考量不敢舉辦，現在跟中央爭取到明年透過燈會來見證「小而偉大」的城市；2020對全球是艱難的一年，因疫情打亂所有人生活，今年燈會希望用祈福方式為國人祈福、為全世界祈福。邀請大家進入舊城區，是場城市型燈會，希望結合科技、光影、藝術、音樂，讓大家沉靜在城市中，燈會有三最「最有科技感、最有藝術感、最有未來感」，定位為未來風，燈會有兩大雙主燈，一是觀光局規劃的錦華主燈，另一是新竹市舊城區的地標建築東門城主燈，有六大展區。

交通部長林佳龍說，希望台灣燈會跟城市光環境改造結合，其中特色包含：藝術設計導入地景美學、結合科技跟藝術，光學科技加上光影藝術，是跟國際交流的平台，今年是在國家美術館在台中，跟文化部的力量結合，明年會辦第二屆，並與在地產業結合，是一個永續發展的理念。

主燈由知名科技藝術家團隊「豪華朗機工」將於主燈區錦華公園，打造超過15公尺模擬風動的藝術裝置，呈現「連結在地、聲光動態、眾和百燈、儀式表演」四大亮點，呼應交通部觀光局以「台灣燈會2.0」概念，將傳統民俗節慶活動升級為饒富藝術感的展演空間。2021台灣燈會將於明年2月26日至3月7日於新竹市城區盛大登場，絕對是明年元宵佳節不可錯過的最佳去處。

(中時 )