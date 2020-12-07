迪士尼動畫《愛麗絲夢遊仙境》身為經典作品，曾兩度被改編成真人版電影，當時由女演員蜜雅娃絲柯思卡飾演愛麗絲，但事實上，最貼近愛麗絲形象的人，是當年為愛麗絲配音的童星凱瑟琳(Kathryn Beaumont)，愛麗絲的形象就是參考這位金髮藍眼的小女孩。

《愛麗絲夢遊仙境》即將迎來50周年，也起底了愛麗絲配音員的身分，當年是由華特迪士尼(Walt Disney)親自面試配音員，他在電影《On an Island with You》被年僅10歲凱瑟琳吸引，也因此決定由凱瑟琳獲得角色，同時擔任表演模特兒，愛麗絲的不少動作表情都是參考她，可以說是凱瑟琳就是愛麗絲本人。

凱瑟琳就是愛麗絲本人。(圖/翻攝自劇照)

凱瑟琳是華特迪士尼親自挑選的配音員。(圖/翻攝自劇照)

凱瑟琳因《愛麗絲夢遊仙境》爆紅，又為《小飛俠》的溫蒂一角配音，接演了兩部戲劇之後，她便徹底退出演藝圈，專心唸書考上了南加州大學(University of Southern California)教育系，長大後的她當上小學老師，一做就是36年，一直到1993年她才復出再為愛麗絲配音，2010年正式從愛麗絲身分畢業。

凱瑟琳的近照曝光，看起來仍十分自信優雅。(圖/翻攝自香港01)

如今凱瑟琳已經是60歲的老奶奶，從小就外貌出眾的她星味十足，是愛麗絲的化身，然而她卻選擇安逸地當小學老師，不眷戀五光十色的演藝圈，而她的近照也曝光，儘管上了年紀還是氣質大方，一雙藍眼睛更是不輸當年魅力。

(中時新聞網)