台北市明倫社宅3房型月租金4萬元引發議論，如今又傳出木柵社宅也有超過4萬租金，市長柯文哲7日表示，與其講北市訂價問題，不如請中央制訂一個全國統一的收費標準，他堅守財政紀律，絕不債留子孫，也不做樣板工程。

柯文哲今出席市府資料治理委員會成立大會，被問及社宅高租金議題，他指出，除了地方政府蓋社宅，中央也有蓋，在北市社宅不應該兩個有不同收費，與其講北市訂價問題，不如請中央制訂一個全國統一的收費標準，社宅在北市、台南、新北市應該有相同計算基礎，呼籲中央出來制定一個全國統一標準。

柯表示，做為一個執政者，他相當務實，都發局的帳和社會局帳要分開，對都發局來講蓋這些東西，用住宅基金去做自負盈虧，但住進去要給多少租金補貼是社會局決定，兩本帳各自處理。

他說，住在社宅裡固然有租金要求，但按戶數、收入可申請分級租金補貼，政治還是要務實，問一個題目如果成本是4萬，用2萬出租，差額是誰付？就是政府，如果做為樣板工程，只有蓋幾百戶，可以弄很低價格博得好名聲，量少補差額不至於發生問題，但如果是蓋2萬戶、甚至5萬戶，差額的處理就變大問題。

柯文哲強調，他堅守財政紀律，絕不債留子孫，也不做樣板工程，大家有意見就請中央出來制定一個全國通用版的社宅收費標準或計算基準，到時候大家一起來檢視什麼叫財政紀律、社會公益，如果只有很少的人可以抽到社宅，這叫政府在辦樂透，只有少數人抽到可以賺很多錢，但北市在設計時，社宅保政比市價85折更低，不是營利機關，保證比市價85折低，還是有抑制房價的功能，但低多少還可以討論。

不過，外界認為社會局租金補貼額度還是有限，是否有檢討必要，有人建議從預算、都市開發利得回饋社宅，可和都發住宅基金平衡，讓租金下降。

柯文哲說，租金補貼以往是不管怎樣一戶5000元，現在按家戶人口數、收入從3000元至1.1萬，租金分級補貼不會是固定，隨時代變遷、收入每年去調整，要補貼多少也要看國家財政，有錢就補貼多一點，租金補貼是機動性。

至於住宅基金自負盈虧，柯指出，哪些項目可以移進去能夠討論，比方增值稅可否放進去、放多少，須提出一個制度送議會通過。

(中時 )