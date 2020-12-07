後疫情時代，全球迎接的是長期的低利率，各大銀行為了因應市場的資金需求狀況，也推出了不同的貸款優惠方案和高回饋的網購刷卡優惠，目標都是針對廣大的消費民眾。

在優惠信貸方面，眾家銀行推出的個人信貸優惠活動中，以開發金(2883)旗下凱基銀行最為亮眼，於2020年底前申辦凱基銀行優利貸，最低貸款利率為0.01%，總費用年百分率最低為2.32%，最高貸款額度為300萬元，近期更推出手續費優惠，成功撥貸後即可享3000元禮券回饋，只要是20歲(含)以上60歲(含)以下的國民，且年收入25萬以上之上班族或具穩定收入者，即可申貸。

至於雙12的網購刷卡優惠，目前前兆豐金(2886)旗下兆豐銀最給力。兆豐銀行此次攜手四大網購包括momo、PChome、Yahoo購物中心與蝦皮購物，雙12當天只要單筆刷2121元就能回饋424元，整個12月在四家平台合計刷滿5萬，登錄還可再賺2500元，再搭配網購卡「e秒刷」不限通路3%回饋助攻，民眾最高可以抱回28%。

銀行推出的優惠信貸雖然利率吸睛，但Money101總經理朱本傑建議，民眾在選擇信用貸款時不能只看最低利率，因為銀行會依照申貸者的還款能力、身份、借貸紀錄評估，工作的公司、職銜收入通常會影響到貸款利率的好壞，而過去經常使用現金卡借款或是信用卡經常延遲繳款，也會影響信用紀錄。

至於超值刷卡回饋，行銷的術語營造刷卡者「花錢」還能「賺錢」，但事實上，愈高的回饋金額是來自於消費者愈高的刷卡金額，民眾刷卡消費仍應量入為出！

(時報資訊)