國際廢鋼原料價格大漲，鋼筋大廠豐興(2015)本周廢鋼收購價、鋼筋產品價格均各調漲每公噸300元，為連續第三周上漲，且型鋼也上漲600元，呈現補漲。

回顧上周，豐興上周廢鋼收購價、鋼筋產品價格都各調漲每公噸200元，為連續第二周漲價，今日再漲300元，為連續第三周上漲，累計每公噸各漲800元。另外，原料價格上漲帶動，型鋼也補漲每公噸600元。

國際原料價格走堅，買氣穩增，豐興本周續開高盤，廢鋼收購價漲300元至每公噸8700元。鋼筋同步漲300元至每噸1.67萬元。型鋼每公噸基價漲600元，至2萬1200元。

國際原料行情持續走高，日本2H廢鋼報價續漲24美元至每噸361美元，美國貨櫃廢鋼報價續漲13美元至每噸330美元。澳洲鐵礦砂由每公噸130.95美元大漲至145.3美元。

第四季鋼價趨漲，受到價量齊揚激勵，豐興11月業績亮麗，單月自結合併稅前獲利2.8億元、年增152.25％，累計前11月稅前獲利28.77億元、年增37.45%，每股稅前盈餘約4.95元。

今年隨著台商回流建廠、公共工程等營建需求熱絡，鋼筋需求強勁。展望第四季鋼價，除了進入傳統旺季外，依過往經驗，國際廢鋼價格經常因冬季凍港，供給減少帶動漲價效應，進而推升鋼筋價格上漲。

(時報資訊)